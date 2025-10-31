Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бублик — о суевериях: все теннисисты немного странные. У меня тоже есть свои странности

Бублик — о суевериях: все теннисисты немного странные. У меня тоже есть свои странности
Аудио-версия:
Комментарии

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик заявил, что у него есть свои странности, но он не считает себя суеверным спортсменом.

«Все теннисисты немного странные, давай так скажем. Иногда смотришь на кого-то и думаешь, что он творит? У меня тоже есть свои странности, но очень маленькие и незначительные. Иногда, когда у тебя разная скамейка, чувствуешь себя неуютно. Я не из тех, кто суеверен», — сказал Бублик в интервью Tennis Channel.

На «Мастерсе» в Париже (Франция) Бублик в четвертьфинале сыграет с австралийцем Алексом де Минором, который занимает шестое место в рейтинге ATP. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу де Минора. Он обыграл Бублика в финале турнира в Антелье-2021, во втором круге в Барселоне-2021 и третьем круге Индиан-Уэллса-2024. Александр оказался сильнее на «Ролан Гаррос» — 2025.

Материалы по теме
«Если жизнь даёт шанс, я должен им воспользоваться». Бублик — перед 1/4 финала в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android