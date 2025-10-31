Бублик — о суевериях: все теннисисты немного странные. У меня тоже есть свои странности

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик заявил, что у него есть свои странности, но он не считает себя суеверным спортсменом.

«Все теннисисты немного странные, давай так скажем. Иногда смотришь на кого-то и думаешь, что он творит? У меня тоже есть свои странности, но очень маленькие и незначительные. Иногда, когда у тебя разная скамейка, чувствуешь себя неуютно. Я не из тех, кто суеверен», — сказал Бублик в интервью Tennis Channel.

На «Мастерсе» в Париже (Франция) Бублик в четвертьфинале сыграет с австралийцем Алексом де Минором, который занимает шестое место в рейтинге ATP. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу де Минора. Он обыграл Бублика в финале турнира в Антелье-2021, во втором круге в Барселоне-2021 и третьем круге Индиан-Уэллса-2024. Александр оказался сильнее на «Ролан Гаррос» — 2025.