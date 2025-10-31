Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились все полуфиналистки турнира WTA-250 в Гонконге

Определились все полуфиналистки турнира WTA-250 в Гонконге
Комментарии

31 октября в Гонконге завершились матчи 1/4 финала женского хардового турнира категории WTA-250, своё выступление завершила российская теннисистка Анна Калинская. Определились все полуфиналистки турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистками, которые продолжают борьбу за титул в Гонконге.

Турнир категории WTA-250 в Гонконге, полуфиналы:

Кристина Букша (Испания) — Майя Джойнт (Австралия);
Виктория Мбоко (Канада) — Лейла Фернандес (Канада).

Турнир в Гонконге проходит с 27 октября по 2 ноября. Действующей победительницей соревнования является россиянка Диана Шнайдер, которая в прошлогоднем финале обыграла представительницу Великобритании Кэти Бултер.

Календарь турнира в Гонконге
Сетка турнира в Гонконге
Материалы по теме
Все участницы Итогового-2025: Мирра — запасная в одиночке и сыграет с Дианой в паре
Все участницы Итогового-2025: Мирра — запасная в одиночке и сыграет с Дианой в паре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android