Определились все полуфиналистки турнира WTA-250 в Гонконге

31 октября в Гонконге завершились матчи 1/4 финала женского хардового турнира категории WTA-250, своё выступление завершила российская теннисистка Анна Калинская. Определились все полуфиналистки турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистками, которые продолжают борьбу за титул в Гонконге.

Турнир категории WTA-250 в Гонконге, полуфиналы:

Кристина Букша (Испания) — Майя Джойнт (Австралия);

Виктория Мбоко (Канада) — Лейла Фернандес (Канада).

Турнир в Гонконге проходит с 27 октября по 2 ноября. Действующей победительницей соревнования является россиянка Диана Шнайдер, которая в прошлогоднем финале обыграла представительницу Великобритании Кэти Бултер.