Соболенко, Швёнтек, Рыбакина и другие приняли участие в фотосессии перед Итоговым турниром
Участницы Итогового чемпионата WTA — 2025 в одиночном разряде поучаствовали в традиционной совместной фотосессии перед стартом финального турнира года, который пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

На турнире сыграют восемь лучших теннисисток по итогам сезона-2025: белоруска Арина Соболенко, полька Ига Швёнтек, американки Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Мэдисон Киз, итальянка Жасмин Паолини и Елена Рыбакина из Казахстана.

Действующей победительницей Итогового турнира является американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь, которая в этом году на турнир не квалифицировалась.

