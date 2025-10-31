«Было много взлётов и падений». Швёнтек — о выступлении в 2025 году

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала о своих итогах выступлений в 2025 году.

«Мне повезло сыграть несколько финалов WTA в этом сезоне, поэтому очень горжусь собой. Мне приносит большое удовлетворение то, что я оставалась в топ-10 с начала года, надеюсь продолжать в том же духе. Конечно, было много взлётов и падений — первая часть сезона была для меня очень сложной. Да, играла много полуфиналов, но не выиграла ни одного титула. С другой стороны, я выиграла Уимблдон, а для меня это вдвойне важнее любого другого турнира. Так что считаю этот сезон успешным, хотя впереди ещё один турнир», – приводит слова Швёнтек Punto De Break.