Фото: Андреева, Шнайдер, Кудерметова на общей фотосессии перед стартом парного Итогового

Фото: Андреева, Шнайдер, Кудерметова на общей фотосессии перед стартом парного Итогового
Участницы Итогового чемпионата WTA — 2025 в парном разряде поучаствовали в традиционной совместной фотосессии перед стартом финального турнира года, который пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

На турнире сыграют восемь лучших пар по итогам сезона-2025, среди которых российский дуэт Мирра Андреева/Диана Шнайдер, а также Вероника Кудерметова, выступающая в паре с бельгийкой Элисе Мертенс.

Андреева и Шнайдер попали в группу к дуэтам Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд, Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф и Тимя Бабош/Луиза Стефани. Кудерметова и Мертенс сыграют с парами Сара Эррани/Жасмин Паолини, Се Шувэй/Елена Остапенко и Айша Мухаммад/Деми Схурс.

Все новости

