Теннис

Феликс Ое-Альяссим — Валантен Вашеро, результат матча 31 октября 2025, счет 2:0, 1/4 финала Мастерса в Париже

Оже-Альяссим в двух сетах обыграл Вашеро и вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Париже
Комментарии

10-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже, обыграв в четвертьфинальном матче представителя Монако Валантена Вашеро (40-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Париж. 1/4 финала
31 октября 2025, пятница. 16:15 МСК
Валантен Вашеро
40
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут. За время матча Оже-Альяссим выполнил три подачи навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Вашеро сделал в игре пять эйсов, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.

В полуфинале «Мастерса» в Париже Оже-Альяссим сыграет с победителем встречи между казахстанским теннисистом Александром Бубликом и австралийцем Алексом де Минором.

Сетка "Мастерса" в Париже
Календарь "Мастерса" в Париже
