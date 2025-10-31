Оже-Альяссим в двух сетах обыграл Вашеро и вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Париже

10-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже, обыграв в четвертьфинальном матче представителя Монако Валантена Вашеро (40-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут. За время матча Оже-Альяссим выполнил три подачи навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Вашеро сделал в игре пять эйсов, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.

В полуфинале «Мастерса» в Париже Оже-Альяссим сыграет с победителем встречи между казахстанским теннисистом Александром Бубликом и австралийцем Алексом де Минором.