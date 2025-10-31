Скидки
Фото: счастливые Мирра Андреева и Диана Шнайдер на торжественном ужине перед Итоговым

Фото: счастливые Мирра Андреева и Диана Шнайдер на торжественном ужине перед Итоговым
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер посетили торжественный ужин для участниц Итогового чемпионата WTA — 2025, который пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Совместное фото россиянок опубликовала пресс-служба WTA в социальных сетях.

Фото: Соцсети WTA

Андреева и Шнайдер попали в группу имени Лизель Хубер. Россиянки сыграют с дуэтами Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд, Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф и Тимя Бабош/Луиза Стефани.

Ещё одна россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс сыграют с парами Сара Эррани/Жасмин Паолини, Се Шувэй/Елена Остапенко и Айша Мухаммад/Деми Схурс.

Фото: Андреева, Шнайдер, Кудерметова на общей фотосессии перед стартом парного Итогового
