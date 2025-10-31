Скидки
Теннис

Кафельников: Алькарас как парень-рубаха. Синнер такого может не допускать

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников высказал предположение о характерах испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

«Синнер и Алькарас – прямо противоположные по своему драйву и менталитету персоны. Синнер, как мне кажется, такой узконаправленный, со своими задачами. Алькарас – больше как парень-рубаха, он может спокойно пойти пообщаться со своими соперниками в раздевалку. Мне кажется, Синнер такого может не допускать», — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.

