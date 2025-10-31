Скидки
«Тяжёлая работа окупается». Соболенко — о первой строчке рейтинга WTA

«Тяжёлая работа окупается». Соболенко — о первой строчке рейтинга WTA
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, насколько для неё важно завершать сезон на первой строчке рейтинга на протяжении двух сезонов подряд.

– Какое место занимала цель оставаться первым номером в твоих предсезонных планах? Что для тебя значит удерживать этот статус два года подряд?
– Очень многое. Это показывает, насколько я стабильна как игрок, что просто невероятно. Если вернуться на пять лет назад, кто-то сказал бы мне, что я буду настолько стабильной — не поверила бы. Это подтверждает, что тяжёлая работа окупается. Надеюсь, что и дальше буду делать всё правильно, – сказала Соболенко на пресс-конференции перед стартом Итогового турнира WTA.

Соболенко — в адской группе, у 3 россиянок есть шанс на титул. Жеребьёвка Итогового-2025
Соболенко — в адской группе, у 3 россиянок есть шанс на титул. Жеребьёвка Итогового-2025
