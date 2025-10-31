Скидки
«Каждый матч — особенный». Швёнтек — о настрое перед Итоговым турниром WTA

Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала с каким настроем она подходит к Итоговому турниру WTA – 2025.

«Я подхожу к этому Итоговому турниру WTA с мыслью, что каждый матч — особенный. Разумеется, я постараюсь сосредоточиться на том, как хочу начать каждую встречу, повысить интенсивность с первых розыгрышей. Для меня крайне важно сохранять концентрацию. Обычно я выхожу на корт под музыку, чтобы зарядиться энергией, поэтому вы всегда видите меня в наушниках. Потом, во время матча, бывает много моментов, когда есть время подумать — это самая сложная часть. Нужно уметь управлять мыслями и не позволять им отвлекать тебя», – приводит слова Швёнтек Punto De Break.

