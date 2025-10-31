«Это были необходимые уроки». Соболенко — о поражениях в финалах на ТБШ в 2025 году

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как ей удавалось сохранять настрой на игру в сезоне-2025, несмотря на два поражения в финалах турниров «Большого шлема». Соболенко проиграла в решающем матче Australian Open американке Мэдисон Киз, а также в финале «Ролан Гаррос» ещё одной представительнице США – Кори Гауфф.

«Было очень тяжело. Очень. Но, в конце концов, это были необходимые уроки. Мне нужно было научиться ещё лучше контролировать себя. Хотя я и так сильно продвинулась в этом направлении, всё ещё не идеально. Думаю, именно эмоции стали решающим фактором в тех финалах.

Особенно после «Ролан Гаррос» и всей ситуации с прессой я просто села, посмотрела на всё со стороны и поняла, что нужно лучше управлять эмоциями. После победы на US Open была благодарна за эти уроки.

Было трудно. Но я слишком много лет провела в этом спорте, чтобы сдаться после пары проигранных финалов. Всё-таки это финалы, а не первый круг. Значит, я уже близка — просто нужно сделать выводы и стать лучше», – сказала Соболенко на пресс-конференции перед стартом Итогового турнира WTA.