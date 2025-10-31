Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это были необходимые уроки». Соболенко — о поражениях в финалах на ТБШ в 2025 году

«Это были необходимые уроки». Соболенко — о поражениях в финалах на ТБШ в 2025 году
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как ей удавалось сохранять настрой на игру в сезоне-2025, несмотря на два поражения в финалах турниров «Большого шлема». Соболенко проиграла в решающем матче Australian Open американке Мэдисон Киз, а также в финале «Ролан Гаррос» ещё одной представительнице США – Кори Гауфф.

«Было очень тяжело. Очень. Но, в конце концов, это были необходимые уроки. Мне нужно было научиться ещё лучше контролировать себя. Хотя я и так сильно продвинулась в этом направлении, всё ещё не идеально. Думаю, именно эмоции стали решающим фактором в тех финалах.

Особенно после «Ролан Гаррос» и всей ситуации с прессой я просто села, посмотрела на всё со стороны и поняла, что нужно лучше управлять эмоциями. После победы на US Open была благодарна за эти уроки.

Было трудно. Но я слишком много лет провела в этом спорте, чтобы сдаться после пары проигранных финалов. Всё-таки это финалы, а не первый круг. Значит, я уже близка — просто нужно сделать выводы и стать лучше», – сказала Соболенко на пресс-конференции перед стартом Итогового турнира WTA.

Материалы по теме
Соболенко — в адской группе, у 3 россиянок есть шанс на титул. Жеребьёвка Итогового-2025
Соболенко — в адской группе, у 3 россиянок есть шанс на титул. Жеребьёвка Итогового-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android