Кафельников: как Синнер может быть гармонично тихим, когда он меняет девчонок как перчатки

Комментарии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников и двукратная чемпионка мэйджоров Светлана Кузнецова обсудили личную жизнь итальянца Янника Синнера и сравнили его с испанцем Карлосом Алькарасом.

Кузнецова: Мне кажется, у них просто разные характеры. Я недавно размышляла на эту тему. Просто Синнеру гармонично быть тихим и спокойным, это ему помогает в карьере. А Алькарас – он такой непостоянный.
Кафельников: Как это он может быть гармонично тихим, когда меняет девчонок как перчатки.
Кузнецова: Ну, тихо меняет. Это просто СМИ всё раздувают.
Кафельников: Очень надеюсь, что это не какой-то там PR-ход, а у него реально есть интерес к девушкам.
Кузнецова: Помимо тенниса, должен же быть какой-то интерес. Собственно, есть к девочкам. Но он не был замечен ни на дискотеках, ни на тусовках, ни в чём. Сам моет свою «Феррари». В ресторане ест только одну определённую пасту, где-то за € 11. А другую пасту он не заказывает.
Кафельников: Так, может, он просто не любит другую?
Кузнецова: Нет, просто сидя в дорогом ресторане, он не считает нужным платить за это. Он не заказывает это. В общем, он какой-то очень по деньгам экономичный. Ну, мы вообще про другое говорим. Про то, что характер Синнера ему помогает быть спокойным. А у Алькараса он более взрывной, ему сложнее.
Кафельников: Ну, он испанец, — сказали теннисисты в видео на YouTube-канале First&Red.

