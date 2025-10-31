Арина Соболенко рассказала, чему смогла научиться у Новака Джоковича

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, чему ей удалось научиться у сербского теннисиста Новака Джоковича.

– Ты знакома с Новаком Джоковичем, ты со своим парнем даже ходили на «двойное свидание» с ним его женой. Чему ты у него научилась?

– Как сохранять спокойствие и смотреть на всё со стороны и на корте, и вне его. Уметь отстраниться и взглянуть на ситуацию как бы чужими глазами. Думаю, это лучший урок, который можно получить от Новака, – сказала Соболенко на пресс-конференции перед стартом Итогового турнира WTA.

Арина Соболенко принимает участие в розыгрышае Итогового турнира WTA – 2025, который пройдёт с 1 по 11 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).