Соболенко — о сезоне-2025: он был непростым, но я никогда не переставала работать

Соболенко — о сезоне-2025: он был непростым, но я никогда не переставала работать
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила сезон-2025, отметив, что опыт поражений помогал ей улучшать свою игру.

– В этом сезоне ты сыграла восемь финалов — почти вдвое больше, чем любая другая теннисистка. Выиграла четыре турнира — больше всех. Когда оглядываешься назад, что запоминается сильнее — победы или упущенные моменты?
– Когда я оглядываюсь назад? Я не оглядываюсь (смеётся). Без тяжёлых поражений не бывает побед. Всё в балансе. Главное — как ты восстанавливаешься, какие уроки извлекаешь, насколько открыта к изменениям.

Горжусь сезоном. Он был непростым, но я никогда не переставала работать. Всегда думала: «Что ещё нужно улучшить?» Мы много обсуждали это с моей командой. И всё это дало результат.

Да, были финалы, где я упустила шансы, но это тоже часть пути. Нужно было чему-то научиться, чтобы вернуться сильнее, – сказала Соболенко на пресс-конференции перед стартом Итогового турнира WTA.

