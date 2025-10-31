Карен Хачанов снялся с турнира ATP-250 в Афинах

14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не сыграет на турнире категории ATP-250 в Афинах (Греция), который пройдёт со 2 по 8 ноября. Его место в основной сетке займёт представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп.

На турнире в Афинах сыграет 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира серб Новак Джокович. Он будет первым сеяным соревнований.

В 2025 году Хачанов играл в финале турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада), уступив американцу Бену Шелтону в трёх сетах — 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7). В парном разряде с Андреем Рублёвым Хачанов играл в финале на турнирах ATP-250 в Гонконге и ATP-500 в Пекине.