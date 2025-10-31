Скидки
Кафельников: надеемся, что Киз на Итоговом играть не будет, а Мирре Андреевой зачтётся

Кафельников: надеемся, что Киз на Итоговом играть не будет, а Мирре Андреевой зачтётся
Комментарии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников выразил надежду на то, что 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сыграет на Итоговом турнире WTA — 2025 в одиночном разряде.

«[Мэдисон] Киз сейчас для всех загадка. Я не знаю, в какой она форме, как она вообще. Будет она играть или нет. Мы очень надеемся, что она играть не будет, и всё-таки Мирра Андреева… За все её страдания ей зачтётся. И она сыграет в одиночном разряде.

В паре она играет с Дианой Шнайдер, но мы надеемся, что она будет в одиночке. Поэтому боюсь прогнозировать, кто выйдет в полуфинал из группы Серены Уильямс, честно говоря», — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.

Комментарии
