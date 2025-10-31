Вашеро — о матче с Оже-Альяссимом: в последние недели он показывает очень высокий уровень

Монегасский теннисист 40-я ракетка мира Валантен Вашеро поделился впечатлениями после поражения в четвертьфинале «Мастерса» в Париже от канадца Феликса-Оже Альяссима. Матч завершился со счётом 6:2, 6:2 в пользу канадского теннисиста.

– Был ли ты впечатлён игрой Феликса?

– Да, полностью. Помимо нескольких ударов, где сам сыграл плохо и мог подумать, что проиграл из-за своей игры, я в какой-то момент задумался. Я выиграл одно очко на его подаче, а каждый раз, когда пытался принять его подачу, мяч оказывался в 50 сантиметрах от корта.

С ментальной точки зрения, мне было тяжело. Время реакции было недостаточно быстрым, поэтому было сложно. Каждый раз, когда принимал правильно, в следующий раз мяч летел в другую сторону и очень быстро. Я подумал, что он действительно очень, очень силён.

Впрочем, я этого и ожидал. Мне повезло, потому что я тренировался с ним несколько раз за последние годы, и невероятно, чего он может достичь, какой у него темп игры. Это я и почувствовал сегодня на корте. И не был удивлён, особенно учитывая, что в последние недели он показывает очень высокий уровень.

Я знал, что он может играть очень хорошо, когда у него есть уверенность в своих силах и импульс. Именно это сейчас и происходит. На самом деле он — причина, почему счёт получился таким, какой есть, – сказал Вашеро на пресс-конференции после матча.