Полина Яценко — Ланлана Тараруди, результат матча 31 октября 2025, счет 0:2, 1/4 финала турнира WTA-250 в Ченнае

Яценко с «баранкой» проиграла 171-й ракетке мира в 1/4 финала в турнира Ченнае
Комментарии

88-я ракетка мира российская теннисистка Полина Яценко не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-250 в Ченнае (Индия), уступив в четвертьфинальном матче представительнице Таиланда Ланлане Тараруди (171-й номе рейтинга) со счётом 0:6, 2:6.

Ченнай. 1/4 финала
31 октября 2025, пятница. 17:50 МСК
Ланлана Тараруди
Таиланд
Ланлана Тараруди
Л. Тараруди
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Полина Яценко
Россия
Полина Яценко
П. Яценко

Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. За время матча Тараруди выполнила шесть подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 6 из 11 брейк-пойнтов. Полина Яценко сделала в игре один эйс, допустила четыре двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

В полуфинале турнира в Ченнае Ланлана Тараруди сыграет с представительницей Индонезии Джаниче Чен (82-й номер рейтинга).

Сетка турнира в Ченнае
Календарь турнира в Ченнае
