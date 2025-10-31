Яценко с «баранкой» проиграла 171-й ракетке мира в 1/4 финала в турнира Ченнае

88-я ракетка мира российская теннисистка Полина Яценко не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-250 в Ченнае (Индия), уступив в четвертьфинальном матче представительнице Таиланда Ланлане Тараруди (171-й номе рейтинга) со счётом 0:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. За время матча Тараруди выполнила шесть подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 6 из 11 брейк-пойнтов. Полина Яценко сделала в игре один эйс, допустила четыре двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

В полуфинале турнира в Ченнае Ланлана Тараруди сыграет с представительницей Индонезии Джаниче Чен (82-й номер рейтинга).