Яценко с «баранкой» проиграла 171-й ракетке мира в 1/4 финала в турнира Ченнае
Поделиться
88-я ракетка мира российская теннисистка Полина Яценко не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-250 в Ченнае (Индия), уступив в четвертьфинальном матче представительнице Таиланда Ланлане Тараруди (171-й номе рейтинга) со счётом 0:6, 2:6.
Ченнай. 1/4 финала
31 октября 2025, пятница. 17:50 МСК
Ланлана Тараруди
Л. Тараруди
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Полина Яценко
П. Яценко
Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. За время матча Тараруди выполнила шесть подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 6 из 11 брейк-пойнтов. Полина Яценко сделала в игре один эйс, допустила четыре двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.
В полуфинале турнира в Ченнае Ланлана Тараруди сыграет с представительницей Индонезии Джаниче Чен (82-й номер рейтинга).
Материалы по теме
Комментарии
- 31 октября 2025
-
19:52
-
19:51
-
19:34
-
19:29
-
19:19
-
19:15
-
18:55
-
18:50
-
18:40
-
18:12
-
18:03
-
17:58
-
17:38
-
17:33
-
17:25
-
17:19
-
17:15
-
16:52
-
16:47
-
16:27
-
16:00
-
15:59
-
15:52
-
15:43
-
15:42
-
15:03
-
14:58
-
14:45
-
14:33
-
14:28
-
14:14
-
13:59
-
13:51
-
13:30
-
13:29