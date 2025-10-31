«Как никогда». Дементьева высказалась о шансах Соболенко выиграть Итоговый турнир — 2025

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева оценила шансы лидера мирового рейтинга белоруски Арины Соболенко на победу на Итоговом турнире WTA — 2025.

Дементьева: Очевидно, что у неё большая мотивация. Она не выигрывала [Итоговый], хочет выиграть этот трофей. Арина в хорошей форме. В этом сезоне Соболенко выступала действительно классно. Завоевала титул на турнире «Большого шлема». Думаю, в этот год, как никогда, самые большие шансы именно у неё.

Кузнецова: Вот как раз хотелось бы ей полегче группу. А получается, что она уже первый матч может сыграть с Гауфф.

Дементьева: Ну, зато сразу войдёт в игровой ритм. Специфика турнира такова, что ты с самого начала должен быть готов играть, потому что будут прессинговать и давить с первого матча, с первого гейма. Здесь не разыграться. Это не турнир «Большого шлема», где сетка на 128 человек, где сыграл первый—второй круг, почувствовал ритм, нашёл уверенность в себе. Нет, здесь ты уже должен приехать и выдать свой максимум, — сказали теннисистки в видео на YouTube-канале First&Red.