Определились полуфиналистки турнира WTA-250 в Ченнае

31 октября в Ченнае (Индия) прошёл третий игровой день турнира категории WTA-250. Завершились все матчи четвертьфинальной стадии турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами теннисисток, которые пробились в полуфинал соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250 в Ченнае (Индия). Полуфиналы:

Кимберли Бирелл (Австралия, 7) – Джоанна Гарленд (Китайский Тайбэй);

Ландана Тараруди (Таиланд) – Джаниче Чен (Индонезия, 4).

Турнир WTA-250 в Ченнае проходит с 29 октября по 2 ноября. Соревнования в Ченнае проходят впервые с 2022 года. В 2022-м в финале победу праздновала чешка Линда Фрухвиртова, которая обыграла польку Магду Линнет со счётом 4:6, 6:3, 6:4.