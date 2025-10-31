Определились полуфиналистки турнира WTA-250 в Ченнае
31 октября в Ченнае (Индия) прошёл третий игровой день турнира категории WTA-250. Завершились все матчи четвертьфинальной стадии турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами теннисисток, которые пробились в полуфинал соревнований.
Теннис. Турнир WTA-250 в Ченнае (Индия). Полуфиналы:
- Кимберли Бирелл (Австралия, 7) – Джоанна Гарленд (Китайский Тайбэй);
- Ландана Тараруди (Таиланд) – Джаниче Чен (Индонезия, 4).
Турнир WTA-250 в Ченнае проходит с 29 октября по 2 ноября. Соревнования в Ченнае проходят впервые с 2022 года. В 2022-м в финале победу праздновала чешка Линда Фрухвиртова, которая обыграла польку Магду Линнет со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
