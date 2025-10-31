Скидки
«Она в лучшей форме из всех». Евгений Кафельников назвал фаворитов Итогового турнира WTA

Комментарии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников обозначил двух претенденток на победу на Итоговом турнире WTA — 2025.

«Теоретически, наверное, безусловный фаворит Соболенко. Второй фаворит, по мне, это Рыбакина. Просто считаю, что она сейчас находится в лучшей форме из всех восьми теннисисток», — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.

Итоговый чемпионат WTA пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь, которая в этом году на турнир не квалифицировалась.

