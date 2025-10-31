Бублик в трёх партиях обыграл де Минора и вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Париже

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже, обыграв в четвертьфинальном матче австралийца Алекса де Минора (шестой номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:5.

Теннисисты провели на корте 2 часа 25 минут. За время матча Александр выполнил 16 подач навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из пяти. Алекс выполнил 12 эйсов, допустил девять двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух.

В полуфинале «Мастерса» в Париже Бублик сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.