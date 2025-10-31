Александр Бублик впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса»

16-я ракетка мира 28-летний казахстанский теннисист Александр Бублик пробился в крупнейший полуфинал в карьере. Сегодня, 31 октября, он обыграл шестого номера рейтинга ATP австралийца Алекса де Минора в четвертьфинале «Мастерса» в Париже (Франция).

Ранее выход в четвертьфинал был лучшим достижением Бублика на «Мастерсах»: в 2021 году он дважды доходил до этой стадии на турнирах ATP-1000. Благодаря выходу в полуфинал соревнований в Париже Александр сохраняет шансы на отбор на Итоговый турнир ATP — 2025.

В полуфинале «Мастерса» в Париже Бублик сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.