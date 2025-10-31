Скидки
Александр Бублик впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса»

16-я ракетка мира 28-летний казахстанский теннисист Александр Бублик пробился в крупнейший полуфинал в карьере. Сегодня, 31 октября, он обыграл шестого номера рейтинга ATP австралийца Алекса де Минора в четвертьфинале «Мастерса» в Париже (Франция).

Париж. 1/4 финала
31 октября 2025, пятница. 17:50 МСК
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 7
7 7 		4 5
         
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Ранее выход в четвертьфинал был лучшим достижением Бублика на «Мастерсах»: в 2021 году он дважды доходил до этой стадии на турнирах ATP-1000. Благодаря выходу в полуфинал соревнований в Париже Александр сохраняет шансы на отбор на Итоговый турнир ATP — 2025.

В полуфинале «Мастерса» в Париже Бублик сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.

