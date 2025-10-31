Бублик повторил достижение Нисикори на ТБШ и «Мастерсах»

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик стал лишь вторым представителем Азии с 1990 года, которому удалось одержать несколько побед над игроками из топ-10 рейтинга на турнирах серии «Большого шлема» и «Мастерсах» в течение одного сезона, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. На «Мастерсе» в Париже Бублик одержал победу над шестой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором (6:7 (5:7), 6:4, 7:5).

Ранее подобного результата добивался финалист Открытого чемпионата США – 2014 японский теннисист Кей Нисикори в сезоне-2014.

За право выйти в финал «Мастерса» в Париже Бублик поспорит с представителем Канады Феликсом-Оже Альяссимом.