Бублик повторил достижение Нисикори на ТБШ и «Мастерсах»

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик стал лишь вторым представителем Азии с 1990 года, которому удалось одержать несколько побед над игроками из топ-10 рейтинга на турнирах серии «Большого шлема» и «Мастерсах» в течение одного сезона, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. На «Мастерсе» в Париже Бублик одержал победу над шестой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором (6:7 (5:7), 6:4, 7:5).

Париж. 1/4 финала
31 октября 2025, пятница. 17:50 МСК
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 7
7 7 		4 5
         
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Ранее подобного результата добивался финалист Открытого чемпионата США – 2014 японский теннисист Кей Нисикори в сезоне-2014.

За право выйти в финал «Мастерса» в Париже Бублик поспорит с представителем Канады Феликсом-Оже Альяссимом.

