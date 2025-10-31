Даниил Медведев взял уайлд-кард на турнир ATP-250 в Метце на следующей неделе

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев получил уайлд-кард на турнир категории ATP-250 в Метце (Франция), который пройдёт со 2 по 8 ноября.

На турнире во Франции также сыграют канадец Феликс Оже-Альяссим и Александр Бублик из Казахстана. Все три теннисиста сохраняют шансы на квалификацию на Итоговый турнир ATP — 2025, который состоится с 9 по 16 ноября в Турине (Италия).

На данный момент на восьмом месте в гонке на Итоговый чемпионат идёт итальянец Лоренцо Музетти. На следующей неделе он заявился на турнир ATP-250 в Афинах (Греция). Оже-Альяссим может его обойти в случае победы над Бубликом в полуфинале «Мастерса» в Париже (Франция).