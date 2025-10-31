Скидки
Бублик — о встрече с Оже-Альяссимом: он борется за своё место, а я — за место запасного

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча «Мастерса» в Париже с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, отметив, как результат их встречи может повлиять на попадание теннисистов на Итоговый турнир АТР в Турине (Италия).

Париж. 1/2 финала
01 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Я не могу пройти напрямую в Турин, но могу попасть туда как запасной. А он сможет пройти напрямую, если выиграет. Это будет большой матч. Он борется за своё место, а я — за место запасного. Надеюсь, будет хорошая, честная битва, а мы покажем отличный теннис», – сказал Бублик в интервью на корте после матча.

Итоговый турнир АТР – 2025 пройдёт с 9 по 16 ноября. На турнир отбираются восемь лучших теннисистов по итогам сезона. Оже-Альяссим занимает девятое место в чемпионской гонке АТР, отставая от итальянца Лоренцо Музетти (восьмое место) на 90 очков. Бублик в случае победы в матче поднимется на 10-ю строчку в гонке.

Медведев — в четвертьфинале Парижа! На Итоговом осталось всего одно место
