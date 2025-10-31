Бублик — о встрече с Оже-Альяссимом: он борется за своё место, а я — за место запасного

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча «Мастерса» в Париже с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, отметив, как результат их встречи может повлиять на попадание теннисистов на Итоговый турнир АТР в Турине (Италия).
|1
|2
|3
|
|
«Я не могу пройти напрямую в Турин, но могу попасть туда как запасной. А он сможет пройти напрямую, если выиграет. Это будет большой матч. Он борется за своё место, а я — за место запасного. Надеюсь, будет хорошая, честная битва, а мы покажем отличный теннис», – сказал Бублик в интервью на корте после матча.
Итоговый турнир АТР – 2025 пройдёт с 9 по 16 ноября. На турнир отбираются восемь лучших теннисистов по итогам сезона. Оже-Альяссим занимает девятое место в чемпионской гонке АТР, отставая от итальянца Лоренцо Музетти (восьмое место) на 90 очков. Бублик в случае победы в матче поднимется на 10-ю строчку в гонке.
- 31 октября 2025
-
21:05
-
20:54
-
20:48
-
20:20
-
20:16
-
20:12
-
20:00
-
19:52
-
19:51
-
19:34
-
19:29
-
19:19
-
19:15
-
18:55
-
18:50
-
18:40
-
18:12
-
18:03
-
17:58
-
17:38
-
17:33
-
17:25
-
17:19
-
17:15
-
16:52
-
16:47
-
16:27
-
16:00
-
15:59
-
15:52
-
15:43
-
15:42
-
15:03
-
14:58
-
14:45