Александр Бублик оставил надпись на камере для мамы после выхода в полуфинал Парижа
16-я ракетка мира 28-летний казахстанский теннисист Александр Бублик оставил милую надпись на камере после выхода в полуфинал на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В четвертьфинале он одержал волевую победу над шестым номером рейтинга ATP австралийцем Алексом де Минором со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:5.
Париж. 1/4 финала
31 октября 2025, пятница. 17:50 МСК
16
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|4
|5
6
Алекс де Минор
А. де Минор
«Мама», — написал Александр и нарисовал сердце.
Александр впервые в карьере сыграет в полуфинале на «Мастерсе». Ранее выход в четвертьфинал был лучшим достижением Бублика: в 2021 году он дважды доходил до этой стадии на турнирах ATP-1000.
В полуфинале «Мастерса» в Париже Бублик сыграет с девятой ракеткой мира канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.
