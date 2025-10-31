Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик оставил надпись на камере для мамы после выхода в полуфинал Парижа

Александр Бублик оставил надпись на камере для мамы после выхода в полуфинал Парижа
Комментарии

16-я ракетка мира 28-летний казахстанский теннисист Александр Бублик оставил милую надпись на камере после выхода в полуфинал на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В четвертьфинале он одержал волевую победу над шестым номером рейтинга ATP австралийцем Алексом де Минором со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:5.

Париж. 1/4 финала
31 октября 2025, пятница. 17:50 МСК
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 7
7 7 		4 5
         
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Мама», — написал Александр и нарисовал сердце.

Александр впервые в карьере сыграет в полуфинале на «Мастерсе». Ранее выход в четвертьфинал был лучшим достижением Бублика: в 2021 году он дважды доходил до этой стадии на турнирах ATP-1000.

В полуфинале «Мастерса» в Париже Бублик сыграет с девятой ракеткой мира канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.

Материалы по теме
Бублик — о встрече с Оже-Альяссимом: он борется за своё место, а я — за место запасного
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android