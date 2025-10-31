Александр Бублик оставил надпись на камере для мамы после выхода в полуфинал Парижа

16-я ракетка мира 28-летний казахстанский теннисист Александр Бублик оставил милую надпись на камере после выхода в полуфинал на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В четвертьфинале он одержал волевую победу над шестым номером рейтинга ATP австралийцем Алексом де Минором со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:5.

«Мама», — написал Александр и нарисовал сердце.

Александр впервые в карьере сыграет в полуфинале на «Мастерсе». Ранее выход в четвертьфинал был лучшим достижением Бублика: в 2021 году он дважды доходил до этой стадии на турнирах ATP-1000.

В полуфинале «Мастерса» в Париже Бублик сыграет с девятой ракеткой мира канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.