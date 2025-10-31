Оже-Альяссим — о победе над Вашеро: смена ритма сыграла решающую роль

10-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Париже над представителем Монако Валантеном Вашеро (6:2, 6:2).
– Похоже, это был твой лучший матч на этой неделе. Ты сам так чувствуешь с точки зрения исполнения?
— Да, определённо. Знаете, иногда всё складывается именно так. Проходишь через тяжёлые матчи в течение недели, каждый раз, возвращаясь в отель, думаешь: «Чёрт, завтра нужно сыграть лучше. Завтра нужно добавить». И вот наконец-то это случается — сегодня я действительно прибавил. С самого начала и до конца матча хотел быть максимально сосредоточенным, дисциплинированным во всём, что делал, старался быть предельно точным в своих действиях.
– Сегодня ты с самого первого гейма постоянно оказывал давление на Вашеро. С чем связываешь такой мощный старт?
— Безусловно, начало было ключевым. Думаю, если бы он сразу вошёл в матч, почувствовал подачу, уверенность, понял, что я не оказываю сильного давления на приёме — ему было бы проще. А так с самого первого гейма я сделал брейк, стал варьировать темп, заставлять его выходить к сетке, иногда пробивать сильнее, но не всё время. Думаю, именно эта смена ритма сегодня сыграла решающую роль, – сказал Оже-Альяссим в студии Tennis Channel.
