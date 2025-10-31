Скидки
Шелтон — Синнер: итальянец уверенно выиграл первый сет в 1/4 финала «Мастерса» в Париже

Шелтон — Синнер: итальянец уверенно выиграл первый сет в 1/4 финала «Мастерса» в Париже
Сегодня, 31 октября, продолжается мужской хардовый турнир серии «Мастерс» в столице Франции Париже. В матче 1/4 финала встречаются вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и седьмой номер рейтинга ATP американец Бен Шелтон.

Первый сет матча остался за Синнером. Итальянец взял партию со счётом 6:3, сделав два брейка.

Париж. 1/4 финала
31 октября 2025, пятница. 21:10 МСК
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

В третьем круге Шелтон обыграл россиянина Андрея Рублёва, а Синнер оказался сильнее аргентинца Франсиско Серундоло. Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.

