Шелтон — Синнер: итальянец уверенно выиграл первый сет в 1/4 финала «Мастерса» в Париже

Сегодня, 31 октября, продолжается мужской хардовый турнир серии «Мастерс» в столице Франции Париже. В матче 1/4 финала встречаются вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и седьмой номер рейтинга ATP американец Бен Шелтон.

Первый сет матча остался за Синнером. Итальянец взял партию со счётом 6:3, сделав два брейка.

В третьем круге Шелтон обыграл россиянина Андрея Рублёва, а Синнер оказался сильнее аргентинца Франсиско Серундоло. Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.