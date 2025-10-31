Стала известна сетка турнира ATP-250 в Метце, где сыграют Медведев, Бублик и Оже-Альяссим

Прошла жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Метце, который состоится со 2 по 9 ноября. На соревнованиях сыграют девятая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, 13-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев и 16-й номер рейтинга Александр Бублик из Казахстана.

На данный момент Оже-Альяссим, Медведев и Бублик сохраняют шансы на квалификацию на Итоговый чемпионат ATP — 2025 в Турине (Италия). Все трое пропустят первый круг турнира в Метце. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их потенциальными соперниками по второму раунду:

Феликс Оже Альяссим — квалифаер/квалифаер.

Даниил Медведев — Юго Бланше (Франция)/Лёнер Тьен (США).

Александр Бублик — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция)/Томаш Махач (Чехия).