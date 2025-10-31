Скидки
Соболенко рассказала, есть ли разница в подготовке к ТБШ и Итоговому турниру WTA

Соболенко рассказала, есть ли разница в подготовке к ТБШ и Итоговому турниру WTA
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, существует ли разница в подготовке к турнирам серии «Большого шлема» и Итоговому турниру WTA.

– Условия в Эр-Рияде всегда особенные. Есть ли разница в подготовке к этому турниру и, например, к «Большим шлемам»?
– Разницы нет. Это тоже один из самых крупных турниров. У меня было несколько дней отдыха после последнего старта, потом снова тренировки. Подготовка такая же, как к «Шлемам». Она была интенсивной, надеюсь, что смогу показать здесь хороший теннис, – сказала Соболенко на пресс-конференции перед стартом Итогового турнира WTA.

Соболенко принимает участие в Итоговом турнире WTA – 2025, который пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Белоруска сыграет в одной группе с американками Кори Гауфф и Джессикой Пегулой, а также с итальянской теннисисткой Жасмин Паолини.

