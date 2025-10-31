Оже-Альяссим — об успешной игре в залах: не нужно бороться с солнцем или ветром

10-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал, почему у него лучше получается играть на кортах под крышей, отметив, что большую роль в этом сыграло взросление в Канаде.

– В зале ты особенно опасен, никто не хочет видеть тебя в своей части сетки. Что такого есть в теннисе под крышей, что так подчёркивает твои сильные стороны?

— Думаю, всё дело в том, что когда входишь в ритм, особенно на подаче… В 2022-м у меня была серия, когда я, кажется, не проигрывал свою подачу больше, чем в 80 геймах подряд. Когда находишь этот ритм, не нужно бороться с солнцем или ветром, появляется ощущение полного контроля, ты просто ловишь свой темп. Это мне очень помогает. Ну, думаю, мой стиль игры к этому располагает. К тому же я вырос, играя в залах в Канаде — похоже, это теперь приносит свои плоды, – сказал Оже-Альяссим в студии Tennis Channel.