Бен Шелтон — Янник Синнер, результат матча 31 октября 2025, счёт 0:2, четвертьфинал Мастерс Париж

Янник Синнер в двух сетах обыграл Бена Шелтона в четвертьфинале «Мастерса» в Париже
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче 1/4 финала он обыграл американца Бена Шелтона (седьмой номер рейтинга ATP) со счётом 6:3, 6:3.

Париж. 1/4 финала
31 октября 2025, пятница. 21:10 МСК
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время Синнер выполнил четыре подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Шелтона семь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в финал парижского «Мастерса» Синнер поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Даниил Медведев (Россия).

Календарь турнира в Париже
Сетка турнира в Париже
Александр Бублик впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса»
