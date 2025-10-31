Янник Синнер в двух сетах обыграл Бена Шелтона в четвертьфинале «Мастерса» в Париже

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче 1/4 финала он обыграл американца Бена Шелтона (седьмой номер рейтинга ATP) со счётом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время Синнер выполнил четыре подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Шелтона семь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в финал парижского «Мастерса» Синнер поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Даниил Медведев (Россия).