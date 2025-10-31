Скидки
«Другие условия». Бублик о разнице в победах над де Минором на «Мастерсе» в Париже и «РГ»

«Другие условия». Бублик о разнице в победах над де Минором на «Мастерсе» в Париже и «РГ»
16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, насколько победа в четвертьфинале «Мастерса» в Париже над австралийцем Алексом де Минором (6:7 (5:7), 6:4, 7:5) отличается от той, что была одержала на «Ролан Гаррос» – 2025, когда ему удалось обыграть австралийского теннисиста во втором круге со счётом 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:10 МСК
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 3 2
2 		2 6 6 6
             
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

– Похоже, тебе нравится играть против Алекса де Минора во Франции. Это уже вторая победа над ним за последние несколько месяцев. Насколько важным был тот матч на «Ролан Гаррос» и вспоминал ли ты о нём сегодня?
– Думаю, только в плане подготовки — потому что после таких побед начинаешь больше верить в себя. Но тот матч был на грунте, почти семь месяцев назад, так что ситуация совсем другая. Тогда всё было иначе — другие условия. К тому же он вчера квалифицировался на Итоговый турнир АТР.

Так что я просто пытался подготовиться примерно так же, как и тогда, перед матчем на «Ролан Гаррос». План был тот же, что и на третий, четвёртый, пятый сеты тогда, рад, что мне удалось его хорошо реализовать, – сказал Бублик на послематчевой пресс-конференции.

