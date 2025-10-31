Янник Синнер нецензурно выругался на свою команду во время матча с Шелтоном в Париже

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер не сдержал негативных эмоций по ходу четвертьфинального матча на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) с американцем Беном Шелтоном.

Во втором сете Синнер сделал брейк на подаче Шелтона в четвёртом гейме, однако затем проиграл свою подачу под ноль. После перехода он выразил недовольство своей команде, заявив, что они плохо его поддерживают.

«Я делаю брейк, а вы, *****, сидите», — сказал Синнер.

За выход в финал парижского «Мастерса» Синнер поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Даниил Медведев (Россия).