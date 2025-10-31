Янник Синнер нецензурно выругался на свою команду во время матча с Шелтоном в Париже
Поделиться
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер не сдержал негативных эмоций по ходу четвертьфинального матча на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) с американцем Беном Шелтоном.
Париж. 1/4 финала
31 октября 2025, пятница. 21:10 МСК
7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Во втором сете Синнер сделал брейк на подаче Шелтона в четвёртом гейме, однако затем проиграл свою подачу под ноль. После перехода он выразил недовольство своей команде, заявив, что они плохо его поддерживают.
«Я делаю брейк, а вы, *****, сидите», — сказал Синнер.
За выход в финал парижского «Мастерса» Синнер поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Даниил Медведев (Россия).
Материалы по теме
Комментарии
- 31 октября 2025
-
23:47
-
23:46
-
23:33
-
23:26
-
23:19
-
23:16
-
23:11
-
22:59
-
22:50
-
22:50
-
22:38
-
22:18
-
22:15
-
21:58
-
21:55
-
21:44
-
21:34
-
21:27
-
21:05
-
20:54
-
20:48
-
20:20
-
20:16
-
20:12
-
20:00
-
19:52
-
19:51
-
19:34
-
19:29
-
19:19
-
19:15
-
18:55
-
18:50
-
18:40
-
18:12