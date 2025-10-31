Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер нецензурно выругался на свою команду во время матча с Шелтоном в Париже

Янник Синнер нецензурно выругался на свою команду во время матча с Шелтоном в Париже
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер не сдержал негативных эмоций по ходу четвертьфинального матча на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) с американцем Беном Шелтоном.

Париж. 1/4 финала
31 октября 2025, пятница. 21:10 МСК
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Во втором сете Синнер сделал брейк на подаче Шелтона в четвёртом гейме, однако затем проиграл свою подачу под ноль. После перехода он выразил недовольство своей команде, заявив, что они плохо его поддерживают.

«Я делаю брейк, а вы, *****, сидите», — сказал Синнер.

За выход в финал парижского «Мастерса» Синнер поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Даниил Медведев (Россия).

Материалы по теме
Кафельников: как Синнер может быть гармонично тихим, когда он меняет девчонок как перчатки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android