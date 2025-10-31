Синнер — о матче с Шелтоном: играл очень стабильно и при этом агрессивно

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в четвертьфинале «Мастерса» в Париже над американцем Беном Шелтоном. Матч завершился со счётом 6:3, 6:3.

«Очень счастлив. Это был очень-очень тяжёлый матч. Ты понимаешь это ещё до начала — временами просто невозможно контролировать происходящее из-за его невероятной подачи. Мне показалось, что я очень хорошо принимал. Также с задней линии я играл очень стабильно, при этом агрессивно. Очень доволен сегодняшним матчем. Посмотрим, что будет дальше. Завтра, в любом случае, будет очень физически тяжёлый матч. Посмотрим, как я себя буду чувствовать. Сегодня я счастлив — это был отличный день», – сказали Синнер в интервью на корте после встречи.

За право сыграть в решающем матче турнира Янник Синнер поспорит с победителем встречи между немецким теннисистом Александром Зверевым и россиянином Даниилом Медведевым.