«Не думаю о рейтинге». Синнер — о возможном возвращении на первую строчку

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, насколько для него важно потенциальное возвращение на первую строчку рейтинга. Синнер может вернуть себе звание первой ракетки мира, если завоюет титул чемпиона «Мастерса» в Париже.

– На кону многое — борьба за звание первой ракетки года, место в Турине. Что для тебя значит выход в полуфинал Парижа?

– Сейчас не думаю о рейтинге. Всё это — просто следствие того, как я играю. Мы идём день за днём. Каждый день новые серьёзные испытания. Сегодня было одно из них, очень рад, что прошёл дальше. Что будет — то будет, правда? В конце сезона выйти в полуфинал здесь, в Париже, — это многое значит. Сезон был очень длинным, с множеством отличных результатов. Никогда не воспринимаю такие вещи как должное. Рад быть в той ситуации, в которой нахожусь. Завтра очень важный день, с нетерпением его жду. Атмосфера потрясающая — публика подталкивает нас к пределу возможностей, неважно, кто играет. Посмотрим, что будет завтра, – сказал Синнер в интервью на корте после матча.