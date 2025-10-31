Скидки
Теннис

Определилась сетка турнира ATP-250, где сыграют Новак Джокович и Лоренцо Музетти

Прошла жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Афинах (Греция), который состоится со 2 по 9 ноября. На соревнованиях сыграют 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира серб Новак Джокович и восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти.

Во втором круге Джокович сыграет с победителем матча Алехандро Табило (Чили) — Адам Уолтон (Австралия), Лоренцо Музетти — с сильнейшим из пары Стэн Вавринка (Швейцария) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).

Музетти будет вести заочную борьбу за попадание на Итоговый турнир ATP с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, россиянином Даниилом Медведевым и казахстанцем Александром Бубликом, которые параллельно сыграют на турнире в Метце (Франция). Джокович уже квалифицировался на Итоговый.

