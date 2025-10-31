«Медленнее, чем грунт». Бублик — о покрытии на «Мастерсе» в Париже

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о состоянии покрытия на «Мастерсе» в Париже, отметив, что считает его одним из самых медленных, на котором ему приходилось играть.

– Ты сказал, что условия отличаются от «Ролан Гаррос». Конечно, там открытые корты, а здесь зал, но ты также упомянул, что корт очень медленный. Сказал бы, что он даже медленнее, чем грунт?

– На мой взгляд, он действительно медленнее, чем грунт. Потому что на грунте мяч подскакивает выше, особенно на парижском — там высокий отскок, после него мяч сохраняет больше скорости. На грунте можно использовать вращение, чтобы оттеснить соперника назад.

Здесь всё немного иначе. Корт медленнее, нет вот этого «удара кнута» после отскока. Даже если делаешь хороший топспин или подачу с киком, нет того отскока, который заставляет соперника отступить. В этом главное отличие.

Поэтому этот зал и это покрытие — одно из самых медленных, на которых когда-либо играл, – сказал Бублик на послематчевой пресс-конференции.