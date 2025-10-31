Зверев упал на корт при подаче Медведева на первый сет в Париже. Даниил помог ему

Сегодня, 31 октября, продолжается мужской хардовый турнир серии «Мастерс» в столице Франции Париже. В матче 1/4 финала встречаются 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и третий номер рейтинга ATP представитель Германии Александр Зверев.

Зверев упал на корт во время одного из розыгрышей при счёте 5:2 в пользу Медведева в первом сете. Немец держался за заднюю поверхность бедра, россиянин подошёл к нему и помог подняться. Даниил выиграл первую партию со счётом 6:2.

Фото: Кадр из трансляции

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт личных встреч — 14-7 в пользу Медведева (11-7 на харде). Последние четыре поединка выиграл россиянин, в том числе на траве в полуфинале Галле в этом году и на харде в четвертьфинале Пекина месяц назад.