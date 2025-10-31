Бублик: попасть в топ-10 в любое время — здорово, это может произойти в любой момент

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, насколько для него важно попасть в топ-10 рейтинга АТР, отметив, что не имеет значения, когда это может произойти.

– В начале турнира ты говорил, что попасть в топ-10 — это одна из долгосрочных целей. Считаешь ли ты, что это всё ещё возможно до конца года? Или для тебя это действительно долгосрочная цель, если это произойдёт, скажем, в 2026 году, тебя это устроит?

– Попасть в топ-10 в любое время — это здорово. Это может произойти в любой момент. Может случиться хоть завтра — при определённых обстоятельствах, в зависимости от матчей. Может — на следующей неделе в Метце. Не знаю, если кто-то снимется с Итогового турнира, я попаду туда как запасной, выиграю матч — может случиться и там.

Это не про подсчёты — когда именно это произойдёт. Главное — показывать хорошую игру, быть здоровым и использовать свои шансы, – сказал Бублик на пресс-конференции «Мастерса» в Париже.

Отметим, Бублик может попасть в десятку сильнейших теннисистов рейтинга АТР, если одержит победу на «Мастерсе» в Париже.