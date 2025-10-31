Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кузнецова — о Мирре Андреевой: очень сложно, когда все трубят, что ты сейчас выиграешь ТБШ

Кузнецова — о Мирре Андреевой: очень сложно, когда все трубят, что ты сейчас выиграешь ТБШ
Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова оценила выступление 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой в сезоне-2025.

«У неё были всплески, великолепные турниры. Тебе в юном возрасте нужно ещё как минимум год, чтобы прийти в себя и научиться играть с этим давлением. Это очень рано к ней пришло, что здорово, но это нужно правильно в себя впитать и с этим научиться жить. Потому что, когда тебе все трубят, что ты сейчас выиграешь «Шлем», это очень сложно. С этим и играть сложно.

Гораздо проще быть ноунеймом, выиграть, а потом с этим справляться, но тоже непросто. То есть лучше подготовиться. Мирре нужен ещё один год, чтобы проявить себя, чтобы на этом уровне остаться. Она же не только взошла и упала. Она всё равно стоит высоко в рейтинге и показывает хорошие результаты.

Да, в конце сезона она немного оступилась, да, расплакалась, да, что-то там поругалась, но это нормально. Ей 18 лет, это ещё сама юность, не вижу в этом ничего такого, просто нужен отдых девчонкам в целом после сезона», — сказала Кузнецова в видео на YouTube-канале First&Red.

Материалы по теме
Кафельников: надеемся, что Киз на Итоговом играть не будет, а Мирре Андреевой зачтётся
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android