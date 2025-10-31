Кузнецова — о Мирре Андреевой: очень сложно, когда все трубят, что ты сейчас выиграешь ТБШ

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова оценила выступление 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой в сезоне-2025.

«У неё были всплески, великолепные турниры. Тебе в юном возрасте нужно ещё как минимум год, чтобы прийти в себя и научиться играть с этим давлением. Это очень рано к ней пришло, что здорово, но это нужно правильно в себя впитать и с этим научиться жить. Потому что, когда тебе все трубят, что ты сейчас выиграешь «Шлем», это очень сложно. С этим и играть сложно.

Гораздо проще быть ноунеймом, выиграть, а потом с этим справляться, но тоже непросто. То есть лучше подготовиться. Мирре нужен ещё один год, чтобы проявить себя, чтобы на этом уровне остаться. Она же не только взошла и упала. Она всё равно стоит высоко в рейтинге и показывает хорошие результаты.

Да, в конце сезона она немного оступилась, да, расплакалась, да, что-то там поругалась, но это нормально. Ей 18 лет, это ещё сама юность, не вижу в этом ничего такого, просто нужен отдых девчонкам в целом после сезона», — сказала Кузнецова в видео на YouTube-канале First&Red.