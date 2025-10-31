Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Был поражён». Оже-Альяссим рассказал, какие аспекты игры Синнера его удивляют

«Был поражён». Оже-Альяссим рассказал, какие аспекты игры Синнера его удивляют
Аудио-версия:
Комментарии

10-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим выделил отличительные черты игры итальянца Янника Синнера, которые помогают ему показывать топ-уровень.

– Когда ты смотришь на Карлоса и Янника, есть ли что-то, что ты перенял у них, что помогло тебе самому подняться на новый уровень?
— Да, конечно, особенно когда играешь против них. Думаю, лучше всего учишься именно в игре, хотя наблюдать со стороны тоже полезно. Я, например, давно не играл с Янником, а потом мы встретились в Цинциннати — и, честно, был поражён, как глубоко он принимает мяч, как давит на соперника. Я уже несколько лет не встречал никого, кто бы оказывал такое давление. Это стало своего рода сигналом: вот он, топ-уровень и именно к нему нужно быть готовым.

Если говорить о Яннике, то у него просто потрясающий баланс во время ударов. Это очень тонкие детали, но видно, что его плечи всегда на одном уровне — он не «плавает» вверх-вниз, постоянно сохраняет устойчивость в корпусе. Думаю, именно это — ключ к стабильности его ударов, – сказал Оже-Альяссим в студии Tennis Channel.

Материалы по теме
Оже-Альяссим — об успешной игре в залах: не нужно бороться с солнцем или ветром
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android