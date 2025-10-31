«Был поражён». Оже-Альяссим рассказал, какие аспекты игры Синнера его удивляют

10-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим выделил отличительные черты игры итальянца Янника Синнера, которые помогают ему показывать топ-уровень.

– Когда ты смотришь на Карлоса и Янника, есть ли что-то, что ты перенял у них, что помогло тебе самому подняться на новый уровень?

— Да, конечно, особенно когда играешь против них. Думаю, лучше всего учишься именно в игре, хотя наблюдать со стороны тоже полезно. Я, например, давно не играл с Янником, а потом мы встретились в Цинциннати — и, честно, был поражён, как глубоко он принимает мяч, как давит на соперника. Я уже несколько лет не встречал никого, кто бы оказывал такое давление. Это стало своего рода сигналом: вот он, топ-уровень и именно к нему нужно быть готовым.

Если говорить о Яннике, то у него просто потрясающий баланс во время ударов. Это очень тонкие детали, но видно, что его плечи всегда на одном уровне — он не «плавает» вверх-вниз, постоянно сохраняет устойчивость в корпусе. Думаю, именно это — ключ к стабильности его ударов, – сказал Оже-Альяссим в студии Tennis Channel.