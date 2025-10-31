Медведев — Зверев: россиянин проиграл второй сет четвертьфинала «Мастерса» в Париже

Сегодня, 31 октября, продолжается мужской хардовый турнир серии «Мастерс» в столице Франции Париже. В матче 1/4 финала встречаются 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и третий номер рейтинга ATP представитель Германии Александр Зверев.

Второй сет поединка остался за Зверевым со счётом 6:3. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниил Медведев — Александр Зверев.

Счёт личных встреч — 14-7 в пользу Медведева (11-7 на харде). Последние четыре поединка взял россиянин, в том числе на траве в полуфинале Галле в этом году и на харде в четвертьфинале Пекина месяц назад.