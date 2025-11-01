Скидки
«Уникальный корт». Синнер — о падении Зверева в 1/2 финала «Мастерса» в Париже

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер отреагировал на падение немецкого теннисиста Александра Зверева в матче 1/4 финала «Мастерса» в Париже с россиянином Даниилом Медведевым.

«Это очень уникальное покрытие, как мне кажется, потому что оно липкое. Полностью цепкое. Оно действительно липкое. Мне кажется, это очень уникальный корт, потому что раньше он был более резиновым, тогда передвигаться по нему было сложно, так как он казался скользким. А этот, наоборот, очень липкий, когда у тебя нет много пространства для скольжения, может произойти вот такое. Так что нужно быть очень осторожным. Надеюсь, ничего серьёзного не случилось с ним. Но да, корт действительно особенный, первые раунды никогда не бывают лёгкими. Нужно привыкнуть к особенностям покрытия.

Мы с Сашей недавно играли финал в Вене, так что, конечно, ему тяжело. Немного уже есть усталость», – сказал Синнер в студии Tennis Channel.

«Не думаю о рейтинге». Синнер — о возможном возвращении на первую строчку
