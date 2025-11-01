«Я фанат только Федерера». Светлана Кузнецова сделала выбор между Синнером и Алькарасом

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова объяснила, почему болеет за испанца Карлоса Алькараса в его матчах с итальянцем Янником Синнером.

— Когда смотрю Синнера и Алькараса, я всё же болею за Алькараса.

— Из-за харизмы?

— Да, харизма, есть какая-то история с его мощностью и тем, что он может варьировать игру. Я за ним давно наблюдаю, если вы помните, он играл с Даней Медведевым в Индиан-Уэллсе, понял, что Даня очень далеко стоит на приёме, буквально за один матч Карлос изменил свой теннис и стал подавать кик и выходить к сетке. Это испанец, который играет в принципе сзади. Мне такая тенденция его нравится, потому что он прогрессирует всё время.

Нет такого слова, что я его фанат. Я фанат только Роджера Федерера, — сказала Кузнецова в видео на YouTube-канале First&Red.