Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я фанат только Федерера». Светлана Кузнецова сделала выбор между Синнером и Алькарасом

«Я фанат только Федерера». Светлана Кузнецова сделала выбор между Синнером и Алькарасом
Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова объяснила, почему болеет за испанца Карлоса Алькараса в его матчах с итальянцем Янником Синнером.

— Когда смотрю Синнера и Алькараса, я всё же болею за Алькараса.

— Из-за харизмы?
— Да, харизма, есть какая-то история с его мощностью и тем, что он может варьировать игру. Я за ним давно наблюдаю, если вы помните, он играл с Даней Медведевым в Индиан-Уэллсе, понял, что Даня очень далеко стоит на приёме, буквально за один матч Карлос изменил свой теннис и стал подавать кик и выходить к сетке. Это испанец, который играет в принципе сзади. Мне такая тенденция его нравится, потому что он прогрессирует всё время.

Нет такого слова, что я его фанат. Я фанат только Роджера Федерера, — сказала Кузнецова в видео на YouTube-канале First&Red.

Материалы по теме
Кузнецова — о Мирре Андреевой: очень сложно, когда все трубят, что ты сейчас выиграешь ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android