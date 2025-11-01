«Постараюсь получать удовольствие». Вашеро — о планах на сезон-2026

Монегасский теннисист, 40-я ракетка мира Валантен Вашеро поделился ожиданиями на следующий сезон, отметив, что хочет насладиться своей игрой в концовке 2025 года.

– Как ты представляешь себе следующий год? Ведь не нужно будет защищать много очков, ты впервые сыграешь в основных сетках турниров.

– Сейчас просто собираюсь насладиться своей серией. Посмотрим, что я сделаю на следующей неделе. Ну, на следующий сезон у меня нет очков для защиты. У меня только очки, которые нужно брать повсюду, на самых красивых турнирах по всему миру, так что буду играть столько, сколько смогу, без какого-либо давления. Я постараюсь получать удовольствие так же, как я это делал последние недели, буду делать это и в 2026 году тоже, – сказал Вашеро на пресс-конференции «Мастерса» в Париже.

На «Мастерсе» в Париже Вашеро добрался до стадии 1/4 финала, где уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (2:6, 2:6). Ранее представитель Монако завоевал чемпионский титул «Мастерса» в Шанхае, став самым низкорейтинговым игроком в истории, которому удалось это сделать на турнирах данной категории.