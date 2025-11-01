Кафельников, Кузнецова и Дементьева предположили, кто выйдет в полуфинал Итогового турнира

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников, двукратная чемпионка мэйджоров Светлана Кузнецова и олимпийская чемпионка 2008 года Елена Дементьева сделали предсказания на групповой этап Итогового чемпионата WTA — 2025.

Кафельников: думаю, из группы Серены Уильямс выйдет, мне кажется, Рыбакина, и пускай будет Швёнтек. А из группы Штеффи Граф, я думаю, выйдет Соболенко и Гауфф.

Кузнецова: я за Соболенко/Гауфф и Анисимову/Рыбакину

Дементьева: поддерживаю. Я тоже бы поставила именно так, — сказал теннисисты в видео на YouTube-канале First&Red.