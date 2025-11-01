Скидки
«Отличный опыт». Кузнецова — об участии Андреевой и Шнайдер в парном Итоговом турнире WTA

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова поделилась мнением, насколько важным будет участие российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде Итогового турнира WTA – 2025.

«Мне кажется, это отличный опыт для девочек. Понятно, они не парницы, они играют в паре, но всё равно в одиночный теннис. Они могут улучшить, конечно, свою игру слёта, поработать над более короткими розыгрышами, это, конечно же, заработок. Но чтобы девочки переквалифицировались в пару, такого быть не может, скорее всего, по моему мнению», — сказала Кузнецова в видео на YouTube-канале First&Red.

