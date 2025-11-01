Скидки
Теннис

Даниил Медведев — Александр Зверев, результат матча 1 ноября 2025, счёт 1:2, 1/4 финала турнира серии Мастерс в Париже

Медведев уступил Звереву в 1/4 финала «Мастерса» в Париже, упустив два матчбола в 3-м сете
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 31 октября на 1 ноября проходил очередной игровой день на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в столице Франции Париже. В матче 1/4 финала сошлись 13-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев и третий номер рейтинга ATP немец Александр Зверев. Победу в трёх сетах со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) одержал спортсмен из Германии.

Париж. 1/4 финала
31 октября 2025, пятница. 22:40 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 5
2 		6 7 7
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Матч продолжался 2 часа 32 минуты. За это время Медведев выполнил пять подачи навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Зверева четыре эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Отметим, при счёте 5:4 в третьем сете Даниил Медведев имел два матчбола, но не смог их реализовать.

За выход в финал «Мастерса» в Париже Зверев поспорит с вторым номером рейтинга ATP итальянским теннисистом Янником Синнером.

Календарь «Мастерса» в Париже
Турнирная сетка «Мастерса» в Париже
