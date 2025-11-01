Медведев уступил Звереву в 1/4 финала «Мастерса» в Париже, упустив два матчбола в 3-м сете

В ночь с 31 октября на 1 ноября проходил очередной игровой день на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в столице Франции Париже. В матче 1/4 финала сошлись 13-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев и третий номер рейтинга ATP немец Александр Зверев. Победу в трёх сетах со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) одержал спортсмен из Германии.
Матч продолжался 2 часа 32 минуты. За это время Медведев выполнил пять подачи навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Зверева четыре эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
Отметим, при счёте 5:4 в третьем сете Даниил Медведев имел два матчбола, но не смог их реализовать.
За выход в финал «Мастерса» в Париже Зверев поспорит с вторым номером рейтинга ATP итальянским теннисистом Янником Синнером.
